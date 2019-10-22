Происшествия
КоммерсантъСуд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар». Мера пресечения была изменена на домашний арест.
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Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Политика
Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде
Телеканал 360° 02:04
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала фото с возлюбленным
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова опубликовала первую фотографию со своим возлюбленным.
News.ru 06:50
Общество
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Рамблер 10:58
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана продолжаются пять часов
Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в течение пяти часов.
RT на русском 11:32
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 01:53
Экономика
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru вчера в 19:15
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 06:09
Наука
Физики оценили вероятность рождения черных дыр при столкновении электронов
Физики из США теоретически оценили сечение и вероятность рождения миниатюрных черных дыр при столкновении двух электронов.
N+1 07:37
Гаджеты
Microsoft представила ПК с аппаратной защитой от атак через прошивку
Компания Microsoft в содружестве с компаниями Intel, Qualcomm и AMD представила мобильные системы с аппаратной защитой от атак через прошивку.
3DNews 05:00
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 02:45
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 03:45
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК 12:33
Музыка
Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein
Российская газета 20 октября в 13:59
Наука
Патент недели: бактерии против нефти
Нефть тонким слоем покрывает водную гладь и прибрежные шельфы, создавая непроницаемую пленку, под которой погибают живые организмы, нарушается хрупкий баланс морской экосистемы.
Популярная механика вчера в 06:19
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 04:24
Экономика
Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
РИА Новости 03:08
Происшествия
На постояльцев хостела в Новой Москве напал заместитель администратора
RT на русском 03:41
Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
News.ru 07:00
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Политика
Зеленский обсудил с Назарбаевым Крым
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Rambler News Service 05:42
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 16:41
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Здоровье
Свердловчанка впала в кому на отдыхе в Турции
Месяц назад в Турции произошла еще одна ужасная история — детей из Екатеринбурга на финальном ужине в отеле облили горячим маслом.
Екатеринбург Онлайн 05:43
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24