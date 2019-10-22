Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар». Мера пресечения была изменена на домашний арест.

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

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