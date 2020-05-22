Происшествия
ВедомостиСуд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.
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с чего всё началось
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.ТАСС05:09
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Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
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В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
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РИА Новости 05:36
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
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Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
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Здоровье
В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса
Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
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Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 13:09
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport 14:45
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В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Футбол
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Николича уволят к зиме»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что новый главный тренер железнодорожников Марко Николич не задержится на своем посту.
Матч ТВ 12:15
Политика
Байден выступил против выхода США из Договора по открытому небу
Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден заявил о несогласии с решением действующего главы государства Дональда Трампа выйти из договора по открытому небу, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:35
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Общество
В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец 14:32
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В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews вчера в 05:05
Общество
Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае
На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Игры
Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня
Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
iReactor 09:47
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова прокомментировала расставание с Эмином
После новостей о расставании супругов Алена Гаврилова упорно хранила молчание.
Uznayvse.ru вчера в 20:27