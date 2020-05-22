Происшествия
ВедомостиСуд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.
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с чего всё началось
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.ТАСС05:09
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Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков
Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.
REGNUM 10:38
Армия и оружие
Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию
По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
Космос
НАСА переименует космический телескоп WFIRST в честь женщины-астронома
20 мая НАСА объявило о переименовании разрабатываемого крупного космического телескопа в честь астронома, который руководил ранними работами агентства в области космической астрономии, хотя миссия по-прежнему находится под угрозой отмены.
AstroNews.ru 20 мая в 18:16
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Культура
Новый альбом Шуги из BTS занял 1 место еще до релиза
Agust D’s Apple Music profile has been updated #AGUSTD2ISCOMING pic.twitter.com/27ClmYp8lu — Suga Charts⁷ (@SugaChartData) May 21, 2020 Новый хэштег #AGUSTD2ISCOMING, который придумали АРМИ, быстро занял 1 место среди самых трендовых тегов в Twitter.
Popcake 02:00
Происшествия
На Курилах кусок скалы упал на школьниц, одна девочка погибла
Российская газета 06:46
Здоровье
«Дома, в быту, на улице и даче»: как заражаются коронавирусом свердловчане
Среди регионов Урала Свердловская область традиционно находится на первом месте по общему числу заболевших — по данным на 22 мая, за весь период здесь подтверждено 3443 случая COVID-19.
Екатеринбург Онлайн 19:14
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM вчера в 14:54
Космос
Virgin Orbit испытает систему воздушного старта космической ракеты
ИА Красная Весна 20 мая в 16:16
Политика
США назвали условие снятия санкций с «Роснефти»
Дипломатическое ведомство США поставило условием снятия санкций с нефтяной компании (НК) «Роснефть» разрыв ею связей с венесуэльскими властями.
Росбалт 17:27
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Происшествия
В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей
Форпост Северо-Запад 14:59
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 13:30
Здоровье
«Десять масок на троих»: врачей районных больниц бросают на передовую эпидемии без внятного плана действий
Первые сообщения в проект «Синдиката-100» «Скорая журналистская помощь», созданный для контроля обеспеченности медиков средствами защиты для борьбы с коронавирусом, поступили от врачей и фельдшеров районных медучреждений.
ТВК 02:00
Политика
В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания
Для врачей стационарных организаций социального обслуживания доплата составит 40 тысяч рублей, а для тех, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом, – 60 тысяч рублей.
Москва 24 12:05
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини
Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости 05:08
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM вчера в 10:06