Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.

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Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.

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