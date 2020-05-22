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ВедомостиСуд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.
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с чего всё началось
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.ТАСС05:09
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