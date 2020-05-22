Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. Дело направлено в суд первой инстанции. До нового рассмотрения Арашуков продолжит находиться под стражей до 8 июня.
Читать в источнике
Комментировать293
с чего всё началось

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.
ТАСС05:09

Подробнее о событии

Апелляционный суд отменил решение о продлении ареста Арашуковым

RT на русском05:02

Мосгорсуд пересмотрит аресты Рауфа и Рауля Арашуковых

Коммерсантъ09:55

Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru05:35

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

ТАСС05:09

Первый апелляционный суд Москвы отменил продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову

Эхо Москвы13:31

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

РИА Новости04:55

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

Московский Комсомолец04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Технологии

Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня

REGNUM 16:11
9
Космос

SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9

Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:47
9
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый умный телевизор

Astera 04:07
14
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,8K
Киберспорт

Virtus.pro вылетела с OGA Dota PIT 2020

Metaratings 16:06
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
3,7K
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
2,1K
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
1K
Здоровье

В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса

Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
38
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
3,2K
Игры

Обзор Minecraft Dungeons. Ни mine, ни craft, ни dungeons

Story Mode рассказывала совсем банальную историю о борьбе добра со злом и силе дружбы, да и новая Minecraft Dungeons нарративом напоминает сказку.
Игромания.ру 10:15
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат вчера в 07:00
84
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
38
Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей

Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru 02:45
2
Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad

Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.5 для последних версий смартфонов iPhone и планшетов iPad.
Деловое.ТВ вчера в 03:29
41
Футбол

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Bookmaker-ratings.ru 16:21
Наука

Найден скрытый механизм, вызывающий цитокиновый шторм при COVID-19

Ученые из других стран уже тестирует некоторые лекарства-кандидаты, которые могли бы остановить чрезмерную иммунную реакцию в организме пациентов с COVID -19.
Хайтек+ вчера в 07:49
Спорт

Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки

Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки.
Комсомольская правда 04:16
Общество

Путин назвал дату проведения ЕГЭ

ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин.
Время Пресс вчера в 08:06
2K
Общество

ВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что Южная Америка стала новым мировым очагом коронавирусной инфекцией.
Невские Новости 16:51
4
Экономика

ФНС упростила подачу заявлений на получение субсидий для ИП

Федеральная налоговая служба России упростила процедуру подачи заявлений на получение субсидий для индивидуальных предпринимателей.
Компания вчера в 15:32
8
Здоровье

Десять медиков добились выплат после обращений в Минздрав Забайкалья

Стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 получат 10 медиков, обратившихся в Минздрав Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита 03:09
8
Технологии

Установлен новый рекорд скорости интернета

Ученые австралийских университетов Монаш, Суинберн и RMIT объявили о достижении нового рекорда скорости интернета.
Вести.Ru 14:16
7
Общество

Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия 03:59
2,7K
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 07:44
1
Гаджеты

Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X

Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews вчера в 06:21
17
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови

Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
6
Здоровье

Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом

Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:04
14
Здоровье

Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
4
Общество

Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 03:55
97
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рауф Раулевич Арашуков
Российский политик
Российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти - правительства Карачаево-Черкесии с 18 сентября 2016 по 22 мая 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное