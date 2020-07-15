с чего всё началось

Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.

Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд

Происшествия В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad. 1

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 1K

Политика Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. 438

Общество Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук. 25

Происшествия Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. 98

Футбол В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Общество ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова. 381

Экономика Американские банки испугались должников и начали копить Банки начали накапливать средства на покрытие возможных потерь по кредитам: кредитные организации испугались, что из-за COVID-19 клиенты окажутся не способны вернуть долги.