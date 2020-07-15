Экономика
РБКСуд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд
Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.
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Общество
Более 100 штаммов коронавируса выделено в России
Цензуры.Нет 09:13
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Общество
Лукашенко не указал недвижимость и машины в декларации
Газета.Ru 06:30
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие
ВС Турции заявили о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией
ВС Турции полностью поддерживают Азербайджан на фоне военной эскалации на его границе с Арменией, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
Аргументы и Факты вчера в 13:39
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Здоровье
В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом
Ситуация объясняется тем, что омичи стали сдавать больше анализов в частных лабораториях и, таким образом, выявляются бессимптомные пациенты.
Московский Комсомолец Омск 06:27
Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за призывы к отчуждению территорий
Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
РБК 07:36
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Экономика
Американские банки испугались должников и начали копить
Банки начали накапливать средства на покрытие возможных потерь по кредитам: кредитные организации испугались, что из-за COVID-19 клиенты окажутся не способны вернуть долги.
Lenta.ru 09:00
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Политика
Путин и Меркель обсудили Донбасс, Иран и Ливию
Экономика сегодня 08:36
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Общество
После штормового ветра режим ЧС ввели в 4 районах Саратовской области
На территории района введен режим ЧС.
Четвертая Власть 08:49
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39