Общество

РБКРБКСуд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд

Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.
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с чего всё началось
Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил
 решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.
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