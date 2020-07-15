с чего всё началось

Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.

Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд

Политика Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера. 1

Политика Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции. 20

Политика Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 4

Кино Стало известно, как Тони Старк вернется в киновселенную Marvel Как известно, в финале «Мстителей» Тони Старк пожертвовал собой, чтобы уничтожить Таноса и спасти мир.

Происшествия Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке. 261

Происшествия В Самаре ликвидировали открытое горение на складе Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.

Общество В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT. 175

Политика Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,8K

Технологии Испытания вакцины от коронавируса в США дали положительный результат По информации американской биотехнологической компании Moderna, иммунная система всех испытуемых после вакцинации показала возросший уровень антител, превышающий их количество в организме людей, переболевших COVID-19. 728

Футбол РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».

Общество Голикова: Россия избежала роста смертности из-за коронавируса В среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что Россия избежала резкого роста смертности благодаря «накопленному резерву». 94