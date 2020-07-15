Общество
РБКСуд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд
Европейский суд (высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы) отменил решение Еврокомиссии, обязавшей власти Ирландии взыскать с Apple €13 млрд.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:33, Ашберн
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Кино
Стало известно, как Тони Старк вернется в киновселенную Marvel
Как известно, в финале «Мстителей» Тони Старк пожертвовал собой, чтобы уничтожить Таноса и спасти мир.
Родной город 08:26
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Происшествия
В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Самаре, который тушили с понедельника, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
В ГД предложили платить россиянам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо, в котором предлагает выплачивать россиянам, обнаружившим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение, передает RT.
Газета.Ru вчера в 23:57
Футбол
«Зенит» может купить Черышева, известна стоимость трансфера
Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий в чемпионате Испании за «Валенсию», имеет вариант продолжения карьеры в РПЛ.
Евро-футбол.ру 03:31
Кино
Хронометраж «Довода» Кристофера Нолана составит 150 минут
Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
Piter.tv 03:03
Политика
США введут дополнительные санкции против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»
Власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил в среду глава Госдепа Майк Помпео.
Интерфакс 10:25
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Live24 вчера в 04:49
Политика
Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 16 июля глава государства посетит завод «Залив» в городе Керчь, Крым.
CT news 08:44
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Политика
ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты
Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны.
МИР 24 вчера в 09:18
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Антипов уверен, что воздушное судно разрушено вследствие взрывов на борту, доказательство чего он приводит в своей статье.
Evo-rus.com 01:18
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Технологии
Испытания вакцины от коронавируса в США дали положительный результат
По информации американской биотехнологической компании Moderna, иммунная система всех испытуемых после вакцинации показала возросший уровень антител, превышающий их количество в организме людей, переболевших COVID-19.
Слово и Дело 02:26
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Футбол
РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина
Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings 03:50
Общество
Голикова: Россия избежала роста смертности из-за коронавируса
В среду, 15 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила, что Россия избежала резкого роста смертности благодаря «накопленному резерву».
Форпост Северо-Запад 09:59
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует.
РБК 04:57
Общество
Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах Лобкова
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за журналиста Павла Лобкова, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Lenta.ru 03:15