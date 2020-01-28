Общество

ForbesForbesСуд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Элистинский городской суд отменил декабрьское постановление о розыске богатейшей женщины России, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил РБК инициатор уголовного дела против нее Эренцен Манжеев.
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Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.
РБКвчера в 12:12

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Суд в Элисте отменил объявление в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной

Эхо Москвывчера в 19:26

Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января

РИА Новости27 января в 02:50

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Интерфаксвчера в 13:13

Постановление о розыске Елены Батуриной отменил суд Элисты

Красная веснавчера в 13:45

Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

РБКвчера в 12:12

Налоговики отказали в доверии организатору рейдерской атаки на Елену Батурину

Свободная Пресса27 января в 10:53

Суд в Элисте отменил решение об объявлении в розыск Елены Батуриной

Коммерсантъвчера в 14:44
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Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 00:20
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Армия и оружие

Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео

В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Военное дело вчера в 06:27
Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
Общество

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных

Масштабы распространения нового коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют опубликованные Пекином данные.
РИА Новости вчера в 20:44
Здоровье

Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти ученицы от вируса

В Челябинске с сегодняшнего дня, 29 января, закрыли на карантин школу №94, 13-летняя ученица которой недавно умерла в больнице от неизвестного вируса.
Челябинск Сегодня 01:01
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Гаджеты

Новый iPhone 12 показался на качественных рендерах

Дизайн iPhone 12, как видно по изображением, из-за угловатой металлической рамки напоминает iPhone 4 и 5. Дизайнер Джермейн Смит на рендерах для сайта LetsGoDigital сделал их такими не случайно.
Что происходит вчера в 06:06
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания вчера в 14:36
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 27 января в 10:46
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже вчера в 05:07
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Экономика

Реальные доходы россиян выросли за год

По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом.
Телеканал 360° вчера в 12:23
Технологии

Названы лучшие антивирусные программы для Windows 10

Специалисты ресурса AV-Test составили рейтинг антивирусного софта для Windows 10. Первое место досталось антивирусу AhnLab V3.
iReactor вчера в 22:48
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии, о чем сообщает авторитетное издание Record.
ProstoProSport вчера в 14:44
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Общество

Роскачество нашло в школьной форме нарушения по воздухонепроницаемости

Специалисты Роскачества проверили школьную форму и обнаружили, что многие товары не соответствуют требованиям законодательства по воздухонепроницаемости и гигроскопичности (способности некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха, — Ред.). Результаты исследования опубликованы на сайте организации в среду, 29 января.
Известия 00:55
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Происшествия

Двое детей директора брянской гимназии погибли в ДТП под Калугой

В результате аварии погибли находившиеся в «Ниссане» дети. 8-летняя девочка скончалась на месте.
Городской телеканал (Брянск) 27 января в 02:44
Кино

Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Культура

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Актуальные Новости вчера в 07:01
Общество

Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине

Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
REGNUM 00:50
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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