Общество

ForbesForbesСуд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Элистинский городской суд отменил декабрьское постановление о розыске богатейшей женщины России, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил РБК инициатор уголовного дела против нее Эренцен Манжеев.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось

Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.
РБК12:12

Подробнее о событии

Постановление о розыске Елены Батуриной отменил суд Элисты

Красная весна13:45

Суд отменил решение о розыске предпринимательницы Елены Батуриной

Эхо Москвы14:30

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Интерфакс13:13

Суд в Элисте отменил решение об объявлении в розыск Елены Батуриной

Коммерсантъ14:44

Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

РБК12:12

Налоговики отказали в доверии организатору рейдерской атаки на Елену Батурину

Свободная Прессавчера в 10:53

Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января

РИА Новостивчера в 02:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
Футбол

«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34.
Чемпионат 09:15
Политика

Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
REGNUM 04:51
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Происшествия

На месте крушения вертолета Брайанта найдено три тела из девяти

Газета.Ru 07:55
Экономика

Средняя зарплата в Татарстане выросла на 6%. А реальная лишь на 1,6%

Средняя зарплата в Татарстане, по данным Татарстанстата, выросла в ноябре 2019 года до 36 тысяч 531 рубля.
Казанский репортер 03:19
Музыка

Билли Айлиш победила сразу в четырех номинациях «Грэмми»

Билли Айлиш стала победителем ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Творчество американской певицы было оценено сразу четырьмя статуэтками.
Дни24 вчера в 03:07
Здоровье

О возможной глобальной эпидемии коронавируса рассказал глава РАН

Уже к марту может произойти глобальный масштаб заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
Цензуры.Нет 01:29
Происшествия

В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Российская газета 14:45
Политика

Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
ИА Крыминформ 07:38
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Российская газета 06:52
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Армия и оружие

Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

США обнаружили тела двух военных и "черный ящик" самолета, разбившегося в Афганистане, заявил представитель сил США в этой стране полковник Сонни Леджеетт.
РИА Новости 14:44
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Интерфакс 12:31
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

В немецкой федеральной земле Баварии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Московский Комсомолец вчера в 20:15
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ

Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 13:58
Хоккей

СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина

Спорт-Экспресс 13:40
Армия и оружие

Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира

Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Discover24 вчера в 05:04
Футбол

Эриксен стал игроком миланского «Интера»

ODDS.ru 08:13
Происшествия

Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
RT на русском вчера в 16:57
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
RT на русском 15:29
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец 11:53
Энергетика

«Северный поток — 2» обеспечит Европу газом на более выгодных условиях, чем США

Строительство газопровода "Северный поток — 2" возобновится, скорей всего, 1 февраля 2020 года, как только позволят погодные условия.
Народные новости 15:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями «Газпрома» и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Второй мэр Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное