Общество
ForbesСуд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд отменил декабрьское постановление о розыске богатейшей женщины России, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил РБК инициатор уголовного дела против нее Эренцен Манжеев.
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с чего всё началось
Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.РБК12:12
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Налоговики отказали в доверии организатору рейдерской атаки на Елену Батурину
Свободная Прессавчера в 10:53
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Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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Политика
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Экономика
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В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ
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СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина
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Эриксен стал игроком миланского «Интера»
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Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
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В МВД рассказали о новых паспортах России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
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