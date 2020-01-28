Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыСуд отменил решение о розыске предпринимательницы Елены Батуриной

Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу, - пишет РБК. Батурина была объявлена в розыск по обвинению в клевете.
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с чего всё началось

Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.
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