Общество
Вести.RuСуд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ведомство направило материалы уголовного дела о клевете в мировой суд для рассмотрения по существу.
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с чего всё началось
Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.РБК12:12
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Налоговики отказали в доверии организатору рейдерской атаки на Елену Батурину
Свободная Прессавчера в 10:53
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