Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.

с чего всё началось

Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ведомство направило материалы уголовного дела о клевете в мировой суд для рассмотрения по существу.

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