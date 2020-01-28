Общество

Вести.RuВести.RuСуд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной

Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ведомство направило материалы уголовного дела о клевете в мировой суд для рассмотрения по существу.
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Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря. Из постановления следует, что необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не явилась в суд.
РБК12:12

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Суд в Элисте отменил объявление в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной

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Налоговики отказали в доверии организатору рейдерской атаки на Елену Батурину

Свободная Прессавчера в 10:53

Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Интерфакс13:13

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Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

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Суд в Элисте отменил решение об объявлении в розыск Елены Батуриной

Коммерсантъ14:44

Суд рассмотрит жалобу на решение о розыске Батуриной 28 января

РИА Новостивчера в 02:50
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Газета.Ru 18:32
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В России зафиксировали рекорд по продажам смартфонов

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Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
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Специалисты создали программу безопасности для неопытных химиков

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Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

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РБК 13:46
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

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Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Коммерсантъ вчера в 01:44
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

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Газета.Ru 03:45
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В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

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В Хабаровском крае и Еврейской автономии закрыли пункты пропуска на границе с Китаем.
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