Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру, сообщил корреспондент РИА Новости. В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении.

с чего всё началось

Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру

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