Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

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