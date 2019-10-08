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RT на русскомСуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
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Обвинение обжаловало решение суда о возврате «дела обнальщиков» в прокуратуру Томска
vtomske.ruвчера в 06:00
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