Общество

RT на русскомRT на русскомСуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
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Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

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Мосгорсуд отменил возврат в прокуратуру дела «Седьмой студии»

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Суд проверит законность возврата прокурору дела «Седьмой студии» режиссера Серебренникова

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Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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