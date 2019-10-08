Общество

RT на русскомRT на русскомСуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
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Суд отменил возврат дела Серебренникова и «Седьмой студии» в прокуратуру

Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру, сообщил корреспондент РИА Новости. В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении.
РИА Новости08:42

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Суд отменил возврат дела Серебренникова и «Седьмой студии» в прокуратуру

РИА Новости08:42

Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

Известия09:10

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском08:56

Мосгорсуд отменил решение о возврате дела «Седьмой студии» в прокуратуру

Ведомости09:13

Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Snob.ru09:05

Суд проверит законность возврата прокурору дела «Седьмой студии» режиссера Серебренникова

ТАССвчера в 17:17

Обыски у оппозиционеров, Серебренникову отменили меру пресечения и другие новости утра

Афиша Daily06 октября в 08:02
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МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве

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Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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РБК 09:45
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Экономика

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Коммерсантъ 10:26
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика

Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Экономика

Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года

В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Известия вчера в 15:27
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
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Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

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Политика

Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости вчера в 06:05
Общество

В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков

Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали

Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:16
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
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Игры

Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз

Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
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Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
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Политика

Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
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Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

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Москва 24 вчера в 14:52
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
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Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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