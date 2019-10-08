Общество
RT на русскомСуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Суд отменил возврат уголовного дела режиссёра Кирилла Серебренникова по «Седьмой студии» прокурору, оно будет направлено на новое рассмотрение.
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Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" в прокуратуру, сообщил корреспондент РИА Новости. В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении.РИА Новости08:42
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Обыски у оппозиционеров, Серебренникову отменили меру пресечения и другие новости утра
Афиша Daily06 октября в 08:02
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Политика
МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве
Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.
РБК 10:47
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Политика
Трамп назвал расследование Конгресса по импичменту «судом кенгуру»
Президент США Дональд Трамп назвал расследование по импичменту «судом кенгуру». Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Twitter.
Взгляд.ру 10:10
Экономика
Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 09:45
Политика
Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Экономика
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте
Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Политика
Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу по Донбассу
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер удивился, как жители Украины отреагировали на его формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Life.ru вчера в 23:58
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Экономика
Минэк предложил увеличить налоги на малый бизнес с 2020 года
В Минэкономразвития выcтупили с пpедложением проиндeксировать кoэффициенты для рacчета нaлогов для малого бизнecа, в том числе единый нaлог на вмeненный дoxод (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент на 4,9% с 2020 года.
Известия вчера в 15:27
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный 06 октября в 23:26
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости вчера в 06:05
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали
Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:16
Происшествия
Истребитель F-16 разбился в Германии
Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Игры
Call of Duty: Mobile скачали 100 миллионов раз
Количество скачиваний игры для мобильных устройств Call of Duty: Mobile достигло 100 млн загрузок.
Cyber.sports.ru 10:29
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
МедиаПоток вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14