с чего всё началось

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Политика Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.

Политика Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Общество Дибров: россиянам нравится цензура на ТВ Российским зрителям нравятся цензура и федеральные каналы, потому что они дают повод ругать чиновников и списывать собственные грехи на «хозяина».

Политика Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.

Общество Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7% В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Происшествия В центре Владивостока сожгли фигуру мыши 27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.

Экономика В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам В России вновь снизят максимальный размер долга по займам и кредитам — теперь общая сумма процентов, комиссий и неустоек не должна будет превышать размер задолженности более чем в полтора раза.