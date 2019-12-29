Политика
РБКСуд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
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Общество
«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья
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Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Переход на электронные трудовые книжки С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
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Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию за использование системы быстрых платежей
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Экономика
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Политика
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Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Общество
Дибров: россиянам нравится цензура на ТВ
Российским зрителям нравятся цензура и федеральные каналы, потому что они дают повод ругать чиновников и списывать собственные грехи на «хозяина».
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Политика
Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
Общество
Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%
В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России
Происшествия
В центре Владивостока сожгли фигуру мыши
27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Спорт
Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»
Общество
Москва перешла на раздельный сбор мусора
С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Хоккей
Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой игрока «Оттавы»
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой форварда "Оттава Сенаторз" Жана-Габриэля Пажо, сообщается на сайте НХЛ.
Экономика
В России снова ограничат максимальный размер долга по кредитам
В России вновь снизят максимальный размер долга по займам и кредитам — теперь общая сумма процентов, комиссий и неустоек не должна будет превышать размер задолженности более чем в полтора раза.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Армия и оружие
Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»
Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.
Кино
Фильм «Холоп» возглавил российский прокат
В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».