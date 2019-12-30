с чего всё началось

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

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