Политика
РБКСуд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
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с чего всё началось
Exxon Mobil Corp. в суде в Далласе добилась отмены штрафа Минфина США в размере $2 млн за невыполнение режима санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на окружного судью.Коммерсантъ03:01
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Экономика
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Здоровье
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Технологии
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Происшествия
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Общество
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С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Спорт
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Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
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В России вступил в силу закон об органической продукции
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