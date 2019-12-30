с чего всё началось

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Общество Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.

Политика США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.

Политика В Багдаде протестующие начали штурм посольства США Протестующие установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения и забросали здание дипмиссии камнями и бутылками воды.

Общество Назван возможный автор сообщений о минировании Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.

Политика Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.

Политика Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Политика Украинские депутаты лишились неприкосновенности На Украине вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», который уточняет порядок отмены депутатской неприкосновенности.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.

Спорт Устюгов возглавил общий зачет «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов, одержавший во вторник победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров на этапе «Тур де Ски», вышел в лидеры общего зачета многодневки.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.