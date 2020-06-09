Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск.

с чего всё началось

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», — говорится в сообщении. Вечером 8 июня Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в фургон на встречной полосе на Смоленской площади.

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