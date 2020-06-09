Происшествия
РИАМОМихаила Ефремова отправили под домашний арест
«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», — говорится в сообщении. Вечером 8 июня Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в фургон на встречной полосе на Смоленской площади.
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с чего всё началось
Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск.Екатеринбург Онлайн01:34
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Девять игроков покинули «Спартак»
Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
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Румыния может признать Россию враждебным государством
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Армия и оружие
На суде в Нидерландах отвергли версию о том, что MH17 сбила Украина
Как сообщалось, в Гааге после "коронавирусной" паузы возобновился суд по MH17.
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Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
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Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
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Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
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Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
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Шоу-бизнес
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Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Песков оценил снятие ограничений в Москве
В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
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Sony объявила дату презентации PlayStation 5
Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках
Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11