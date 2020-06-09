Происшествия

РИАМОРИАМОМихаила Ефремова отправили под домашний арест

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», — говорится в сообщении. Вечером 8 июня Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в фургон на встречной полосе на Смоленской площади.
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с чего всё началось

Пострадавший в ДТП с Михаилом Ефремовым водитель скончался

Также удалось установить личность водителя — им был 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером. ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник около 23:00 мск.
Екатеринбург Онлайн01:34

Подробнее о событии

Суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова

74.ru14:33

Суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова

Екатеринбург Онлайн14:33

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

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Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа

ТАСС14:34

Что произошло за день: вторник, 9 июня

Интерфакс13:42

Ефремову назначили два месяца домашнего ареста

Вести.Ru14:38

Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

РИА Новости14:36
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Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

Газета.Ru 13:55
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Футбол

Девять игроков покинули «Спартак»

Москва, 9 июня 2020, 21:31 — REGNUM В составе команды «Спартак-2», выступающей в ФНЛ, произошли изменения — клуб покинули девять футболистов.
REGNUM 14:31
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru 13:37
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
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Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Армия и оружие

На суде в Нидерландах отвергли версию о том, что MH17 сбила Украина

Как сообщалось, в Гааге после "коронавирусной" паузы возобновился суд по MH17.
Росбалт 13:43
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
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Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Evo-rus.com 11:15
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Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 03:29
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Опубликованы первые фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
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Происшествия

Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова

Газета.Ru 08:55
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

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Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
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Армия и оружие

В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
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Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Деловое.ТВ 07:41
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Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета 14:11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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