Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве вернул на новое рассмотрение в Мосгорсуд дело 34-летнего программиста Константина Котова, которого осудили на 4 года колонии за участие в четырех мирных акциях протеста по «дадинской статье» (статья 212.1 УК).

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Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".

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