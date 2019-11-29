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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу, 29 ноября, отправил под домашний арест подозреваемую в превышении должностных полномочий главу министерства здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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