Происшествия
ИзвестияСуд отправил главу ростовского минздрава под домашний арест
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу, 29 ноября, отправил под домашний арест подозреваемую в превышении должностных полномочий главу министерства здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
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В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
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Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
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Местом проведения «нормандского саммита» станет Елисейский дворец
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В пресс-релизе чешской компании говорится о том, что запуск сборки нового поколения модели Octavia на главном заводе в Млада-Болеславе знаменует собой начало новой главы во впечатляющей истории успеха бренда, а также отмечается, что были вложены средства в обновление производственных линий, что позволило создать лучшую Octavia к её 60-летию.
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В работе Twitter произошел сбой
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