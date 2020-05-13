Общество
РБКСуд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. По его словам, дело направлено в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
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с чего всё началось
Второй кассационный суд отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.ТАСС08:19
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Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова считает, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться
Актриса Екатерина Климова откровенно рассказала о себе в программе «Судьба человека». В ее жизни были встречи, расставания и потери.
Городовой 07:48
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Общество
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.
Ведомости 06:45
Политика
Ангела Меркель попала под перекрестный допрос
Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы.
Коммерсантъ 13:17
Общество
В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений
Четырнадцать патологоанатомических отделений в Москве перепрофилировали для работы с телами пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, отметив, что врачи достаточно защищены от заражения.
РИА Новости 11:01
Единоборства
Усик принял вызов на бой от борца Грицая
Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдана Грицая, который ранее предложил ему провести бой без правил.
Metaratings 11 мая в 11:26
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Общество
В российских банях запретят окунаться в купель и пить чай
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе саун и бань в России в условиях коронавируса.
ИжевскИнфо.РУ 13:33
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Игры
Square Enix не будет проводить конференцию, а анонсирует новые игры постепенно
Игромания.ру 07:45
Общество
В Калининградской области ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
ТАСС 11 мая в 13:05
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
В Италии от коронавируса вылечились свыше половины инфицированных
В Италии от коронавирусной инфекции вылечились 112 541 из 222 104 заболевших, сообщает итальянский Департамент гражданской защиты.
RT на русском 12:29
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Вести.Ru 13:35
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Происшествия
Замглавы Красносельского района Петербурга задержан по делу о взятке
В Санкт-Петербурге задержан замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РЕН ТВ 11:34
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 08:29
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28