Общество
РБКСуд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. По его словам, дело направлено в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
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Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru 07:09
Происшествия
Избитого отчимом мальчика из Мончегорска показали на федеральном ТВ
На телеканале «НТВ» вышел сюжет о 8-летнем мальчике из Мончегорска, которого месяцами избивал отчим.
Северпост 11:15
Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
Взгляд.ру 11 мая в 11:34
Общество
Собянин объявил о доплатах соцработникам и врачам интернатов
В Москве из-за угрозы коронавируса дополнительные выплаты получат социальные работники, которые взаимодействуют непосредственно с людьми, и врачи психоневрологических интернатов, домов престарелых, стационарных учреждений семьи и детства.
РБК 11:20
Политика
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах
Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Общество
Власти Москвы отреагировали на данные СМИ о смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:51
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Эхо Москвы вчера в 13:15
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт 03:46
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Здоровье
Александр Нестерук: Произошёл завоз коронавируса в сельскую местность
Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
Псковское агентство информации 11:17
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Общество
Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
Общество
В Мурманской области медикам заплатили обещанную президентом надбавку только за проведенное с больными коронавирусом время
Министр здравоохранения Дмитрий Панычев заявил, что расчеты были сделаны с ошибкой, а медики должны получать доплаты за все рабочее время, вне зависимости от контакта с больными.
7х7 10:43
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости 04:38
Экономика
В Саратовской области установлен новый прожиточный минимум
За I квартал 2020 года прожиточный минимум установлен в следующих размерах: на душу населения – 9138 руб. (+329 рублей - по сравнению с аналогичным показателем на последний квартал 2019 года - прим. ред.), трудоспособное население – 9849 руб. (+340 рублей), пенсионеры – 7565 руб. (+254 рубля), дети – 9451 руб. (+487 рублей).
Саратов 24 10:00
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу
Якутского шамана Александра Габышева задержали и увезли в психиатрическую больницу.
Дождь вчера в 08:23
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53