Общество

ИзвестияИзвестияСуд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде. Об этом «Известиям» в среду, 13 мая, сообщил пресс-секретарь второго кассационного суда.
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с чего всё началось

Кассационный суд отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Мосгорсуда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и направил дело в ту же инстанцию на пересмотр, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов.
РИА Новости09:11

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Приговор Кокорину и Мамаеву отменили!

Спорт-Экспресс08:20

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК08:40

Суд объяснил отмену приговора Кокорину и Мамаеву

ТАСС09:00

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

Интерфакс08:53

Дело Кокорина и Мамаева пересмотрят из-за «существенных нарушений закона»

РИА Новости08:51

Дело Мамаева и Кокорина снова в суде: приговор могут изменить

Московский Комсомолецвчера в 12:04

Кассационный суд отменил приговор виновнику ДТП, в котором погибла беременная сотрудница пермского ГУФСИН

Новости Перми 59.ruвчера в 10:20
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
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Происшествия

Экс-депутат Законодательного Собрания Дона найдена мертвой

В Ростове Наталью Кравченко нашли мертвой в собственном доме. Тело 60-летней женщины нашел ее сын в частном семейном доме.
Батайское время 10 мая в 11:02
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv вчера в 08:27
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Политика

Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно

Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
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Политика

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

РИА Новости 08:22
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат 05:28
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Происшествия

Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП

Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
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Экономика

Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам

Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
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Транспорт

Госдума временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Государственная дума РФ во втором чтении временно разрешила приобретать водителям полис ОСАГО без техосмотра транспортного средства.
ПолитРоссия вчера в 06:54
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
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Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
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Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
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Происшествия

СК возбудил дело против замглавы управления образования Иваново

"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:13
Происшествия

В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски

Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
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Интернет

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
UfacityNews.ru вчера в 16:12
1
Общество

Криптовалюты Telegram не будет — Павел Дуров закрыл проект TON

Популярная механика 07:16
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Спорт

Скончался тренер женской сборной России по борьбе

ГЛАС.RU 02:29
Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
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Армия и оружие

Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания

Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости.
Inc-news.ru 01:15
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Гаджеты

Realme уже не остановить. Сразу 8 новых устройств, включая Blade Runner

Компания Realme опубликовала официальное сообщение, в котором говорится о том, что 25 мая пройдет онлайновая пресс-конференция, посвященная анонсу сразу восьми новых продуктов.
iXBT.com вчера в 23:27
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
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Авто

Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.
Автоновости дня 03:00
Политика

Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в трансформации и цифровизации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 07:35
6
Общество

На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.
RT на русском вчера в 05:44
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Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции

Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:09
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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