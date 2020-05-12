Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Мосгорсуда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и направил дело в ту же инстанцию на пересмотр, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов.

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Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде. Об этом «Известиям» в среду, 13 мая, сообщил пресс-секретарь второго кассационного суда.

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