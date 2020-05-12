Общество
ИзвестияСуд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде. Об этом «Известиям» в среду, 13 мая, сообщил пресс-секретарь второго кассационного суда.
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с чего всё началось
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Мосгорсуда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и направил дело в ту же инстанцию на пересмотр, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов.РИА Новости09:11
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Кассационный суд отменил приговор виновнику ДТП, в котором погибла беременная сотрудница пермского ГУФСИН
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"Ленинским межрайонным следственным отделом Иваново СУ СК России по Ивановской области в отношении заместителя начальника управления образования администрации Иваново возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.
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Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
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Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:09