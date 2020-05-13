Второй кассационный суд отправил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. По его словам, дело направлено в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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