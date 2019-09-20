Происшествия

ВедомостиВедомостиСуд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.
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с чего всё началось

Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.
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Lenta.ruвчера в 09:09

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Дождьвчера в 08:06
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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Армия и оружие

Военные РФ досмотрели яхты под флагом Бразилии в Арктике

В Арктике экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с пограничниками провели досмотр яхты «Пангея» под флагом Бразилии.
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Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

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WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму

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Иван Ургант опубликовал редкое фото младшей дочери в честь ее 4-летия

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Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева

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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
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Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк

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ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

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Правительство одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

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РИА Новости 19 сентября в 16:45
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
Как работают Яндекс.Новости?
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