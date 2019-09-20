Происшествия
ВедомостиСуд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.
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Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.Интерфакс01:18
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