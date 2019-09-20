Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.

с чего всё началось

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 21 сентября, со ссылкой на официальный документ.

Якутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Футбол ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром» Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.

Космос Источники: модуль «Наука» запустят к МКС со штатными баками Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен к Международной космической станции (МКС) со своими штатными баками, установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется.

Происшествия Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".

Политика Трамп не приедет на саммит ООН по климату Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Происшествия Под Одессой в ДТП погибли девять человек В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Гаджеты Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.

Общество Муфтий заявил о росте числа мусульман в Москве до трех миллионов Глава Совета муфтиев России заявил, что число мусульман в Москве увеличилось с 1997 года от 300-400 тысяч человек до трех-четырех миллионов.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в наезде на полицейского Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Политика Киев объявил о планах продать крейсер «Украина» Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Общество Москвичей ожидает мокрый снег и ветер В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.

Происшествия Десять военных ранены в результате взрыва на полигоне в Казахстане Минобороны Казахстана сообщило о ранении десяти сапёров из-за самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в ходе плановых подрывных работ.