Происшествия
ИзвестияЯкутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 21 сентября, со ссылкой на официальный документ.
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с чего всё началось
Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.Интерфакс01:18
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