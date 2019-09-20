Происшествия

ИзвестияИзвестияЯкутскому шаману избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде самопровозглашенному «шаману-воину» Александру Габышеву, задержанному в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 21 сентября, со ссылкой на официальный документ.
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с чего всё началось

Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.
Интерфакс01:18

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Суд отпустил пытавшегося «изгнать Путина» шамана под подписку о невыезде

РБК05:34

Адвокат: ФСБ завела дело об экстремизме против шедшего «изгонять Путина» шамана

Коммерсантъвчера в 09:59

Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

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Lenta.ruвчера в 09:09

Якутского шамана выпустили из психбольницы, сообщил источник

РИА Новостивчера в 08:53
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Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета 19 сентября в 21:20
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Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября.
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Вести.Ru 07:28
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Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
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Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
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Lenta.ru 09:51
Кино

BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

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Муфтий заявил о росте числа мусульман в Москве до трех миллионов

Глава Совета муфтиев России заявил, что число мусульман в Москве увеличилось с 1997 года от 300-400 тысяч человек до трех-четырех миллионов.
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Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
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Голландский музей, где выставлялось найденное в Крыму скифское золото, засекретил местонахождение уникальных предметов после выставки.
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