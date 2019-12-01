Происшествия
РИА НовостиСуд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы свердловского управления СК Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
«Допрос начался в 12 ночи и закончился в 6 утра»: адвокат — о подробностях дела о взятке в СК
Екатеринбург Онлайн12:04
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Происшествия
В Брянской области трое детей утонули, провалившись под лёд
Авто
Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Политика
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии
Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Кино
Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Технологии
Законопроект о школьной медицине может быть принят в весеннюю сессию 2020 года
Как отметил Дмитрий Морозов, без медицинского работника в школе произошёл разрыв между образовательной организацией и детской поликлиникой, в том числе в вопросах вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Футбол
Зенит — Спартак 1:0
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Происшествия
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Футбол
Юнгберг: «„Арсенал“ может вернуться в топ-4, все теряют очки»
Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредди Юнгберг после матча 14-го тура АПЛ с «Норвичем» (2:2) выразил надежду, что команда сможет вернуться в первую четверку в ходе текущего сезона.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
Армия и оружие
В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Футбол
Месси принёс «Барселоне» победу над «Атлетико» в 15-м туре Примеры
Спорт
Сборная РФ по пляжному футболу обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира в Парагвае.