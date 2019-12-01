Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы свердловского управления СК Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме.

Политика Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2» В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.

Футбол Зенит — Спартак 1:0 Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Происшествия Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки Суд на Мальте предъявил одному из самых известных в стране бизнесменов Юргену Фенеку обвинения в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Гализии в 2017 году, сообщает издание Malta Independent.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.

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Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

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