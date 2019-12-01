Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого замглавы свердловского управления СК Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости. Заседание проходило в закрытом режиме.
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