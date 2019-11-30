Происшествия
РБКСуд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации армии в ходе встречи с работниками транспортной отрасли.
Общество
Силуанов предложил сократить количество надзорных органов
Силуанов считает, что в настоящее время в России существует слишком много надзорных органов.
Армия и оружие
Российские патрульные «Тигры» вышли на новый маршрут в Сирии
Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту около города Кобани на севере Сирии.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о готовности принять выплату от «Газпрома» не деньгами, а газом.
Авто
Компания Chery начала продажи большого кроссовера Jetour X95
Китайская компания Chery сообщила о начале продаж нового кроссовера Jetour X95.
Здоровье
Более 350 тысяч человек обращались в больницы с травмами от животных
Более 350 тысяч россиян в текущем году обращались в больницы с различными травмами, полученными от животных, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы
Глава ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инициативу по установлению памятника власовцам в Праге, заявил, что решение о выводе советских войск из Восточной Европы было «ошибкой».
Происшествия
Еще восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву
Еще восемь россиян, пострадавших во время отдыха в Доминиканской республике, вылетели в пятницу домой.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Общество
Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты
Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Политика
Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Экономика
Эксперты прогнозируют рост спроса на «ипотечные каникулы» в 2020 году
Спрос на "ипотечные каникулы" в 2020 году повысится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан о данной возможности.
Авто
Представили бюджетный кроссовер Kia Seltos с премиальным тюнингом
Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
Экономика
Пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни
Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060 году, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года.
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Политика
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях
По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Шоу-бизнес
Плющенко заявил, что ему угрожали «облить кислотой» и «вырезать семью»
Угрозы в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши действительно были, но Рудковская не намерена комментировать их в интересах следствия, само заявление в правоохранительные органы было написано около месяца назад, заявила в эфире передачи «ЯнаСупер» сама Рудковская.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе
Правительственная армия Сирии отбила атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* на востоке провинции Идлиб.