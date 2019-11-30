Происшествия

РБКРБКСуд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
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Замглавы Минздрава Ростовской области арестовали на два месяца

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Адвокаты Быковской не станут оспаривать меру пресечения

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Ростовский суд отправил министра здравоохранения под домашний арест

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Главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую отправили под домашний арест

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Суд арестовал на 2 месяца замглавы ростовского Минздрава по делу о превышении полномочий

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Задержанного руководителя Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест

Donday.ruвчера в 13:00
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

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РИА Новости вчера в 12:33
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Владимир Путин договорился со своим коллегой Александром Лукашенко о внедрении единого для обеих стран правительства и общего парламента.
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Известия вчера в 15:41
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
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РБК 01:40
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку террористов в Идлибе

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Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, на форум приглашен президент России Владимир Путин.
Известия вчера в 20:35
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В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
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В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Политика

Белый дом подтвердил встречу Трампа с представителями СБ ООН

Белый дом подтвердил встречу Дональда Трампа с представителями СБ ООН. Президент США примет их у себя 5 декабря.
Вести ФМ вчера в 23:33
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Происшествия

В британском порту Портленд задержали судно с крымчанами на борту

В британском Портленде задержали судно «Джирех» (Jireh), которое шло под флагом Нигерии.
РБК вчера в 19:06
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В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
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Жизнь россиян изменится с 1 декабря

Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Deita.ru 27 ноября в 20:00
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Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

ИА Новороссия вчера в 11:55
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В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России

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Российская газета 00:53
Армия и оружие

В Китае рассказали о «затаившейся» ядерной державе

Газета.Ru 00:18
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Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

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Виллаш-Боаш: «„Золотой мяч“ будет соревнованием Роналду и Месси»

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш высказался о противостоянии форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии вручения «Золотого мяча».
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Скоро в РФ начнутся продажи доступного кроссовера Kia Seltos, который является одним из самых дешевых представителей сегмента SUV.
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Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

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РБК вчера в 09:35
Шоу-бизнес

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Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
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Полиция: При нападении в Гааге пострадали несовершеннолетние

Все пострадавшие в результате нападения с ножом на улице Гроте-Маркт в Гааге являются несовершеннолетними.
Российская газета вчера в 17:54
Футбол

Стали известны слова Месси, сказанные им игрокам «Барселоны» перед ответным матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

На экраны выпущен документальный фильм Matchday, который рассказывает о крахе «Барселоны» в ответном матче против «Ливерпуля» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19.
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Экономика

Производство черной икры в России выросло более чем на 20%

В январе–сентябре 2019 года российские аквакультурные хозяйства произвели 32,7 т икры осетровых рыб, что на 23,3% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных Росрыболовством данных Росстата.
РБК 01:00
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru вчера в 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
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