Происшествия
РБКСуд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
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Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области
КП - Ростов-на-Донувчера в 13:23
Задержанного руководителя Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест
Donday.ruвчера в 13:00
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