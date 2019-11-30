Происшествия
РБКСуд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
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Сирийская армия отбила атаку террористов в провинции Идлиб
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 5,3% - до $60,50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:14 мск.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
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Соседов: Бузовой не разрешат позорить Россию на Евровидении
Певица Ольга Бузова может сколько угодно говорить о своих планах выступить от России на Евровидении, однако позорить страну ей никто не даст.
Общество
Во время выступления в Берлине Ангела Меркель упала на сцене
Канцлер Германии Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине. Она не заметила лестницы и попыталась запрыгнуть на метровую сцену.
Технологии
В России впервые провели хирургическую операцию через 5G
В России впервые продемонстрировали возможности сетей пятого поколения, с помощью которых была проведена хирургическая операция.
Общество
Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия
Матвиенко сообщила, что законопроект о профилактике бытового насилия в семье будет размещен на сайте Совета Федерации в пятницу для ознакомления и направления предложений по его доработке.
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Армия и оружие
Ручные пушки: крупнокалиберные автоматы и винтовки РФ оценили в США
В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
Энергетика
«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Гаджеты
Спрос на Huawei Mate 30 Pro в России в 20 раз превысил предложение
Зарегистрированные пользователи, которым не удалось попасть в число первых 300 человек, но они оставили заявку на предзаказ, смогут также приобрести смартфон по цене 69 999 рублей в фирменных магазинах Huawei в России с 6 декабря и получить купон на скидку на следующую покупку в размере 20 000 рублей.
Авто
Появилась фотография Hongqi H7 2-го поколения от дизайнера Rolls-Royce
Представлено второе поколение Hongqi H7, дизайн которого очень похож на Rolls-Royce.
Политика
Российские наблюдатели смогут участвовать в заседании по крушению MH17
На судебном заседании по крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году смогут присутствовать наблюдатели из любых стран, в том числе из России, сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская усилили охрану из-за угроз сыну
Звездная пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская были вынуждены усилить охрану дома из-за угроз, которые поступают в адрес их 6-летнего сына Саши.
Шоу-бизнес
В поисках музы: рэпер Гуф не скрывает чувств к новой избраннице
Новой избранницей музыканта стала творческая личность, под стать певцу.
Шоу-бизнес
Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным
Известная певица Анжелика Варум, которой уже «стукнуло» пятьдесят, в последнее время с концертами выступает нечасто.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Культура
Исполнитель роли Верки Сердючки со слезами ушел с украинского шоу
Исполнитель роли Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул украинскую версию шоу «Х-Фактор», где выступал в качестве наставника для начинающих исполнителей.
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Здоровье
Скворцова назвала российскую модель здравоохранения эталонной
Модель здравоохранения в России — одна из эталонных в мире, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.