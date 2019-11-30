Происшествия

РБКРБКСуд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
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В США до достоинству оценили российские винтовки и автоматы крупного калибра, созданные по схеме булл-пап.
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