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РБКСуд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
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Пошлые шутки Сергея Шнурова и Константина Меладзе, "парализующее оружие" Валерия Сюткина и героический поступок участницы из команды Полины Гагариной: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах восьмого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
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Международная федерация транспортных рабочих (ITF) выясняет все обстоятельства ситуации с задержанием 26 ноября в британском Портленде судна "Джирех" под флагом Нигерии, на борту которого находился российский экипаж.
Происшествия
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы или агрессивных действий со стороны России, но рассматривает Москву как «стратегический вызов».
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Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
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«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд
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Ранее News.ru писал о том, что за первый час функционирования нового участка трассы М-11 под Санкт-Петербургом им воспользовались более 400 автомобилистов.
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Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.