Общество

ВедомостиВедомостиСуд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника. Пресс-служба суда подтвердила «Ведомостям» избранную меру пресечения.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
В начале декабря «Коммерсант» сообщил
, что компания Солдатова Reliable Communications получила около 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), отвечающего за распределение IP-адресов.
Дождь07:23

Подробнее о событии

Суд в Москве отправил под домашний арест экс-замминистра связи

РИА Новости08:38

Бывший замминистра связи Алексей Солдатов отправлен под домашний арест

Эхо Москвы09:30

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

ТАСС07:45

Суд отправил экс-замминистра связи Солдатова под домашний арест

Известия08:14

Суд отправил под домашний арест до 28 января экс-замминистра связи РФ А.Солдатова за мошенничество

Агентство Москва08:04

Одного из создателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

РБК08:01

Экс-замминистра связи Солдатова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Коммерсантъ08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Хоккей

Назван окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на ЧМ

Стал известен окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на чемпионат мира, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
РИА Новости вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье

Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Donday.ru 03:23
Политика

Путин уволил главу УВД на московском метрополитене

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Газета.Ru 09:41
Политика

МИД России исключил введение санкций против части американцев

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
РБК 06:24
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
RT на русском 06:18
Транспорт

Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
РБК 09:40
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Происшествия

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области

Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
ТАСС 09:42
Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые станет папой

37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом.
ТВ Центр вчера в 08:26
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
REGNUM 00:06
Экономика

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

В правительстве обсуждается выход Банка России из капитала Сбербанка.
Российская газета вчера в 11:37
Политика

В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»

Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
РИА Новости 09:23
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико

В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 22 декабря в 11:50
Космос

Учёные выяснили, как найти внеземную жизнь

Life.ru 23 декабря в 09:00
Армия и оружие

Владимир Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России

Деловое.ТВ вчера в 08:52
Здоровье

Бывшей королеве красоты после инсульта удалили часть черепа

Врачи удалили часть черепа бывшей участнице конкурсов красоты, 35-летней американце Синтии Мартинес.
РЕН ТВ 09:23
Общество

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты

В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.
РБК 09:24
Кино

В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Sputnik Узбекистан вчера в 04:52
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Политика

В Кремле прокомментировали увольнение журналистки после вопроса Путину

Напомним, журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.
Gazeta.SPb вчера в 07:30
Культура

YouTube-блогеры представили свою версию фильма «Один дома» со Сталлоне в главной роли

Народные новости вчера в 18:55
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты вчера в 01:08
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета вчера в 13:36
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
Тарантас Ньюс 00:17
Культура

Кевин Спейси снова поздравил с Рождеством от лица Андервуда

Газета.Ru 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное