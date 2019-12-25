Общество

ВедомостиВедомостиСуд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

Пост замминистра связи Солдатов занимал в 2008–2010 гг. По словам собеседника «Ведомостей», его подозревают в подделке документов: «IPv4-адреса не являются материальной ценностью или интеллектуальной собственностью».
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с чего всё началось
В начале декабря «Коммерсант» сообщил
, что компания Солдатова Reliable Communications получила около 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), отвечающего за распределение IP-адресов.
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Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова

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Выявлено крупное мошенничество с IP-адресами

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Суд отправил экс-замминистра связи Солдатова под домашний арест

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Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

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