Происшествия
ИзвестияСуд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова
Бабушкинский суд Москвы заключил под домашний арест до 29 декабря бывшую главу подмосковного города Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в пятницу, 22 ноября.
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