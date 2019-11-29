Происшествия
Газета.RuСуд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области
Суд отправил под домашний арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно данным источника, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревают в превышении должностных полномочий.
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Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
Футбол
В «Оренбурге» заявили о готовности перенести игру с «Сочи»
Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев заявил, что команда готова перенести матч 18-го тура РПЛ с "Сочи" из-за болезни футболистов соперника.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Политика
В раде решили запретить импорт электроэнергии из России
Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Авто
Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Политика
Как украинские делегаты сорвали выступление представителя России в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Футбол
Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ
Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
Игры
Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности
В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну
Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Происшествия
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Транспорт
Собянин открыл уникальный балочный мост через Канал имени Москвы
Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы.