Происшествия

Газета.RuГазета.RuСуд отправил под домашний арест главу минздрава Ростовской области

Суд отправил под домашний арест министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно данным источника, Быковскую и ее заместителя Станислава Беседовского подозревают в превышении должностных полномочий.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Замглавы Минздрава Ростовской области арестовали на два месяца

Rostov gazeta16:14

Суд арестовал на 2 месяца замглавы ростовского Минздрава по делу о превышении полномочий

ТАСС15:12

Суд избрал меру пресечения министру здравоохранения Ростовской области

КП - Ростов-на-Дону13:23

Ростовский суд отправил министра здравоохранения под домашний арест

РИА Новости12:53

Главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую отправили под домашний арест

161.ru12:45

Адвокаты Быковской не станут оспаривать меру пресечения

1rnd.ru14:02

Задержанного руководителя Минздрава Ростовской области отправили под домашний арест

Donday.ru13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия

В результате теракта на Лондонском мосту скончались двое человек

Вести.Ru 13:36
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Авто

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец 09:44
Происшествия

СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:10
Энергетика

«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»

Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Известия 16:30
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
Футбол

Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Вести.Ru 16:24
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва 09:26
Футбол

В «Оренбурге» заявили о готовности перенести игру с «Сочи»

Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев заявил, что команда готова перенести матч 18-го тура РПЛ с "Сочи" из-за болезни футболистов соперника.
РЕН ТВ 14:27
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 12:33
Общество

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Армия и оружие

ВС Турции отразили атаку курдских боевиков на северо-востоке Алеппо

NewInform 16:36
Политика

В раде решили запретить импорт электроэнергии из России

Комитет Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ рекомендовал парламенту внести поправки в законодательство и запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Известия 17:50
Авто

Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России

Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Новые автомобили 26 ноября в 23:37
Политика

Как украинские делегаты сорвали выступление представителя России в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств в Женеве.
RT на русском 05:32
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости 09:45
Футбол

Экс-игрок «Арсенала»: «Локо» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ

Бывший защитник "Арсенала" Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча Лиги чемпионов с "Локомотивом" в сезоне-2003/04 в московский отель к игрокам приехали топ-модели, чтобы утомить команду.
РИА Новости 12:27
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Ferra 09:02
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт вчера в 11:09
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru 09:29
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 27 ноября в 14:41
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело вчера в 19:11
Футбол

Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

Сборные России, Бельгии и Дании узнают последнего соперника по своей группе B, им станет или команда Финляндии, или сборная Уэльса.
РИА Новости 16:05
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге

В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
LiveSport.ru 16:53
Происшествия

СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми

Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:36
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском 17:28
Транспорт

Собянин открыл уникальный балочный мост через Канал имени Москвы

Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы.
Москва 24 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное