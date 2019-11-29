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Гаджеты Бюджетный флагман Xiaomi Redmi K20 сняли с продаж Известно, что уже через несколько дней компания покажет новый смартфон Redmi K30, который и заменит бюджетный флагман Redmi K20.