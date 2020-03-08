Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

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