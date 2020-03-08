Происшествия
RT на русскомСуд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
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Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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Goldman Sachs допустил падение нефти до $20
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КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
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Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
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На снимке Ольга запечатлена обнаженной на берегу моря.
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Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
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Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы
Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
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Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций
Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
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Широков предложил место для проведения игры «Спартак» - «Зенит»
Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков предложил место для проведения игры "Спартак" - "Зенит" в Кубке России.
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Альфа-банк подтвердил массовую блокировку карт, на которую с утра начали жаловаться клиенты кредитной организации в соцсетях.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.