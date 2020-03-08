Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Читать в источнике
Комментировать220

Подробнее о событии

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

РИА Новости18:28

Сын судьи, подозреваемый в убийстве школьника, признал вину

РЕН ТВ10:29

Сына петербургского судьи отправили под домашний арест по подозрению в убийстве друга

Телеканал 360°13:19

Подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, отправили под домашний арест в Петербурге

ТАСС12:59

Убившего друга сына колпинского судьи отпустили под домашний арест

78.ru12:57

В Петербурге суд отправил домой 14-летнего подозреваемого в убийстве. Он не вернётся в квартиру, где погиб друг

Фонтанка.Ру12:56

Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

Интерфакс13:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Metaratings вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru вчера в 12:36
Происшествия

Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

Известия 14:41
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей 11:58
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Политика

В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга»

В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году.
Эхо Москвы 13:30
Наука

Обнаружены признаки болезни вейперов

В ходе недавно проведенного исследования эксперты смогли обнаружить симптомы заболевания, вызываемого использованием электронных сигарет.
Rusargument 13:55
Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости 20:53
Энергетика

Goldman Sachs допустил падение нефти до $20

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают падения стоимости барреля нефти до $20, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 21:49
Армия и оружие

КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря

Российская газета 21:28
Наука

Homo erectus в Эфиопии изготавливали орудия разных доисторических эпох

Антропологи из США и Испании в ходе раскопок в местности Гона на северо-востоке Эфиопии обнаружили два черепа прямоходящих людей (Homo erectus) и их орудия труда.
МонаВиста вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

На днях стало известно, что премию «Муз-ТВ» вместо Леры Кудрявцевой будет вести Ольга Бузова.
Srnsk 06 марта в 10:05
Шоу-бизнес

Элджей признался Ивлеевой в любви со сцены, поздравив с 29-летием

Рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, признался в любви Анастасии Ивлеевой прямо со сцены ее родного города.
NewInform 15:57
Игры

Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев

Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Игромания.ру 16:27
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами

На снимке Ольга запечатлена обнаженной на берегу моря.
Вечерний курьер 15:20
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК 20:24
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru 15:42
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

ToDay News Ufa 06 марта в 15:12
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости вчера в 04:55
Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews 00:20
Космос

Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы

Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
Дни24 06 марта в 03:00
Космос

Инопланетяне на связи. Как отслеживают сигналы внеземных цивилизаций

Ученые, начиная со второй половины XX века, целенаправленно изучают возможность существования внеземной жизни внутри Солнечной системы и за её пределами.
ГТРК Южный Урал 13:09
Футбол

Широков предложил место для проведения игры «Спартак» - «Зенит»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков предложил место для проведения игры "Спартак" - "Зенит" в Кубке России.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

Альфа-банк подтвердил массовую блокировку карт клиентов

Альфа-банк подтвердил массовую блокировку карт, на которую с утра начали жаловаться клиенты кредитной организации в соцсетях.
Znak.com вчера в 07:06
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru 03:21
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
ещё по теме
Главное