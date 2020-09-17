Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РБК
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Советник гендиректора «Росатома», член-корр. РАН Владимир Грачев отправлен под домашний арест

Эхо Москвы19:07
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

РБК00:27
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Интерфакс00:25
РИА Новости

Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома» Грачева

РИА Новости03:02
Известия

Советник главы «Росатома» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Известия17:15
ТАСС

Суд отправил под домашний арест советника главы Росатома по делу о мошенничестве

ТАССвчера в 16:29
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Коммерсантъвчера в 15:20

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
388

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
31

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,4K

Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
2K

Медиков накажут за лечение холодной водой пациента с ожогами 70% тела

Комитет здравоохранения Курской области выявил нарушения при лечении пациента, госпитализированного в Суджанскую районную больницу с ожогами 70% поверхности тела, сообщила пресс-служба администрации области.
Интерфакс03:14
8