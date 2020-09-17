Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома» Грачева
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "Росатом", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется покушение на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В источнике
С чего всё началось
Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест
Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
Подробнее о событии