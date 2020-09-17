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РИА Новости
РИА Новости

Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома» Грачева

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "Росатом", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется покушение на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
Подробнее о событии
РИА Новости

Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома» Грачева

РИА Новости03:02
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

РБК00:27
ТАСС

Суд отправил под домашний арест советника главы Росатома по делу о мошенничестве

ТАССвчера в 16:29
Эхо Москвы

Советник гендиректора «Росатома», член-корр. РАН Владимир Грачев отправлен под домашний арест

Эхо Москвы19:07
Известия

Советник главы «Росатома» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Известия17:15
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Интерфакс00:25
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Коммерсантъвчера в 15:20

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
2,2K

МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
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Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
Новые Известиявчера в 02:14
2,9K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K

В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".
Российская газета06:55
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The Independent (Великобритания): пока мир смотрит на Белоруссию, в соседней Болгарии 70 дней продолжаются бурные протесты против правительства (The Independent)

Болгарию сотрясают порой очень бурные антиправительственные протесты, о которых почти не сообщают зарубежные средства массовой информации, так как все внимание мирового сообщества приковано к драме, разыгравшейся в вотчине Александра Лукашенко под названием Белоруссия.
ИноСМИ05:51

Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах

Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Вести.Ru02:44
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