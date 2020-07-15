Происшествия
BFM.ruСуд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
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Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 12:44
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59
РБК вчера в 02:39
Общество
В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции
В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
Общество
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу
В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
Гаджеты
Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2
В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com 11:44
Игры
Digital Foundry о работе Ghost of Tsushima на PS4: большой шаг вперёд для Sucker Punch
Эксперты Digital Foundry представили первую часть технического разбора Ghost of Tsushima, где в первую очередь сосредоточились на графике и визуальном исполнении, но и чуть рассказали о производительности.
Игромания.ру 10:51
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Армия и оружие
На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО
«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
Культура
Видеосервис Wink представляет уникальный абонемент «Киноман»
Абонемент позволяет использовать скидку и смотреть фильмы на пяти устройствах - на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.
СОВА 05:30
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском вчера в 11:34
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Экономика
Делягин: США могут запретить использовать доллары
Делягин отметил, что многое будет зависеть от США.
Deita.ru 07:50
Общество
Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений
Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:37
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Vprognoze.ru 08:03
Политика
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily 05:05
Футбол
Семак прокомментировал слова Федуна о судействе
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна перед полуфиналом Кубка, который пройдет в воскресенье, 19 июля.
Спорт-Экспресс 16:00
Кино
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Политика
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу
Газета.Ru вчера в 16:14
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили 10:03