Происшествия

BFM.ruBFM.ruСуд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова

Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Замглавы «Почты России» отправили под домашний арест

Вести.Ru12:36

Замдиректора «Почты России» доставили на дом

Коммерсантъ15:34

Замдиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий

Интерфакс10:33

Замгендиректора «Почты России» отправили под домашний арест

RT на русском11:46

Суд отправил замглавы «Почты России» Емельченкова под домашний арест

РБК11:40

Защита замглавы «Почты России» Емельченкова обжалует решение о его домашнем аресте

ТАСС12:00

Замгендиректора «Почты России» отправили под домашний арест

РИА Новости11:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 12:44
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
114
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США увеличилось до 59

РБК вчера в 02:39
30
Общество

В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции

В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
618
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
17
Игры

CD Projekt RED создала модель Кодзимы на мотоцикле из Cyberpunk 2077

NewInform 12:54
1
Политика

МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе

Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
Российская газета 15:08
55
Общество

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:37
29
Гаджеты

Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2

В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com 11:44
1
Игры

Digital Foundry о работе Ghost of Tsushima на PS4: большой шаг вперёд для Sucker Punch

Эксперты Digital Foundry представили первую часть технического разбора Ghost of Tsushima, где в первую очередь сосредоточились на графике и визуальном исполнении, но и чуть рассказали о производительности.
Игромания.ру 10:51
1
Происшествия

В Екатеринбурге трое экс-полицейских осуждены за изнасилование девушки

REGNUM 06:23
334
Технологии

Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ

Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
743
Кино

Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
12
Армия и оружие

На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
RT на русском 13:51
2
Культура

Видеосервис Wink представляет уникальный абонемент «Киноман»

Абонемент позволяет использовать скидку и смотреть фильмы на пяти устройствах - на телевизоре, смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере.
СОВА 05:30
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
222
Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском вчера в 11:34
2,5K
Экономика

Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
59
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
28
Экономика

Делягин: США могут запретить использовать доллары

Делягин отметил, что многое будет зависеть от США.
Deita.ru 07:50
1
Общество

Эксперты оценили траты россиян в первый месяц после снятия ограничений

Исследовательская компания Wanta Group опросила жителей городов-миллионников по поводу их трат в первый месяц после снятия ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
РБК 14:46
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:37
5
Авто

КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения

Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
8
Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

Vprognoze.ru 08:03
Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily 05:05
8
Футбол

Семак прокомментировал слова Федуна о судействе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна перед полуфиналом Кубка, который пройдет в воскресенье, 19 июля.
Спорт-Экспресс 16:00
Кино

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
49
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
186
Политика

Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу

Газета.Ru вчера в 16:14
15
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили 10:03
21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное