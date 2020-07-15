Происшествия
BFM.ruСуд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Об этом сообщает корреспондент Business FM.
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Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru 17:24
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 13 июля в 07:29
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 10:05
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
В Петербурге начался сбор подписей против поправок к Конституции
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:01
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Здоровье
Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы
Если ощущения сохраняются больше двух недель, нужно срочно обратиться к врачу.
Evo-rus.com 08:13
Футбол
Семак ответил на слова Федуна о судействе
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который обвинил российский судейский корпус в чрезмерной необъективности в адрес его команды и лояльности по отношению к действующим чемпионам России.
RT на русском 17:40
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о завершении весеннего призыва
В мае в пресс-службе Восточного военного округа сообщали, что до 80% призывников ВВО пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:29
Кино
Рассел Кроу надеется появиться в продолжении «Гладиатора»
МИР 24 13 июля в 23:43
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Происшествия
Генпрокуратура: в деле о гибели группы Дятлова есть нарушения
Екатеринбург, 13 июля 2020, 06:05 — REGNUM В уголовном деле о гибели тургруппы Игоря Дятлова имеются нарушения.
REGNUM 12 июля в 23:05
Авто
Haval привезет в РФ бюджетную версию Haval H9
Ещё в начале прошлого года появились слухи о том, что самый дорогой в КНР внедорожник обзаведётся более бюджетной вариацией под наименованием Comfort.
CarsWeek.ru 12:46
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую.
GreatLove 17:05
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение
Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец 14:02
Армия и оружие
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании Триполи
США обвинили ЧВК Вагнера в минировании районов столицы Ливии - города Триполи.
Piter.tv 08:48
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
Игры
Видео: ЧАЭС, аномалии и разрушаемость в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4
3DNews 13:53
Общество
Президент Бразилии снова сдал положительный тест на коронавирус
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, результат которого снова оказался положительным.
Lenta.ru 16:22