Происшествия
РБКСуд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram. Согласно решению суда, юноша будет находиться под домашним арестом до 7 мая 2020 года.
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14-летнего школьника, подозреваемого в смерти лучшего друга, посадили под домашний арест
КП - Санкт-Петербургвчера в 13:06
Сына судьи, подозреваемого в убийстве одноклассника, отправили под домашний арест
Петербургский дневниквчера в 13:13
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Энергетика
Цена на нефть Brent упала до 31 доллара за баррель
По состоянию на 7:30 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 31,5 доллара за баррель, следует из данных биржи ICE.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Экономика
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Происшествия
В Иране задержали двух граждан Таджикистана за незаконную продажу масок
В Иране сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан Таджикистана за незаконную продажу масок и других медицинских изделий, сообщает портал ISNA.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой рассказал о накладных зубах певицы
Алла Пугачева в молодости пользовалась капой, скрывающей щербинку между зубами, рассказал муж певицы Александр Стефанович.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Авто
Эксперты назвали 5 необходимых улучшений для Lada Granta
Автомобильные эксперты назвали ТОП-5 необходимых Lada Granta улучшений, которые помогут сделать из модели «конфетку».
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Футбол
Племянник Усманова получил руководящую должность в «Эвертоне»
Сарвар Исмаилов – племянник бизнесмена Алишера Усманова стал спортивным и коммерческим директором женской команды «Эвертона», сообщает The Telegraph.
Здоровье
Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса
Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на этапе КМ в Нове-Место
Александр Логинов не примет участия в гонке с общим стартом на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Общество
В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек
На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением
Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Финансы
Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту
Эксперт отметил, что такие низкие цены на нефть "никого не устраивают в принципе", и в ближайшие недели между странами ОПЕК+ и Россией может быть достигнут компромисс.
Общество
Италия вышла на первое в мире место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса COVID-19, в стране погибает примерно каждый 20-й заболевший.
Футбол
УЕФА запретил рукопожатия из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.