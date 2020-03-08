Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram. Согласно решению суда, юноша будет находиться под домашним арестом до 7 мая 2020 года.

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

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