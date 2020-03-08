Происшествия

РБКРБКСуд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram. Согласно решению суда, юноша будет находиться под домашним арестом до 7 мая 2020 года.
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Подростка, убившего друга в Петербурге, отправили под домашний арест

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Подозреваемый в убийстве школьник отправлен под домашний арест в Петербурге

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14-летнего школьника, подозреваемого в смерти лучшего друга, посадили под домашний арест

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Сына судьи, подозреваемого в убийстве одноклассника, отправили под домашний арест

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Подростка, подозреваемого в убийстве сверстника, отправили под домашний арест в Петербурге

ТАССвчера в 12:59
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
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Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
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Эксперты назвали 5 необходимых улучшений для Lada Granta

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В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

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В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
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Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

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Развенчан миф о пользе кокаина против коронавируса

Ссылка в твите ведет на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где развенчаны мифы о китайском коронавирусе.
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В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружено около ста трупов собак и кошек.
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Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров.
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Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

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