Происшествия
РЕН ТВПодозреваемую в убийстве Шеремета поместили под домашний арест
В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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Политика
Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа
Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Игры
Анонсирована консоль следующего поколения Xbox Series X
Microsoft анонсировала консоль следующего поколения Xbox Series X на церемонии The Game Awards 2019.
Гаджеты
MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT
Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Авто
Производство кроссовера Skoda Karoq началось в России
Компания Skoda приступила к серийному выпуску в России нового небольшого паркетника Skoda Karoq.
Футбол
Терри в «Челси» заставлял Смертина поедать свои козявки
Бывший игрок сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, как у него проходило взаимодействие с капитаном «аристократов» Джоном Терри.
Общество
На следующей неделе в Москву придет оттепель
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +5 градусов, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов
Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Футбол
Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя
Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Происшествия
Останки похищенных полицейских найдены в Мексике
Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Общество
ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез вопросами про Украину
Регина Тодоренко призналась, что тема конфликта двух стран морально очень тяжела для нее, а после вопроса Собчак о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, случившемся в 2014 году, и вовсе не смогла сдержать слез.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Биатлон
Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене
Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Происшествия
В Кузбассе осудили двух рабовладельцев
Общество
В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
Общество
Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе
Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.