В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Подозреваемую в убийстве Шеремета поместили под домашний арест

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Гаджеты MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Футбол Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.

Общество Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Шоу-бизнес Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез вопросами про Украину Регина Тодоренко призналась, что тема конфликта двух стран морально очень тяжела для нее, а после вопроса Собчак о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, случившемся в 2014 году, и вовсе не смогла сдержать слез.

Биатлон Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Общество Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.