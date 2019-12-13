Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПодозреваемую в убийстве Шеремета поместили под домашний арест

В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Суд в Киеве отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК08:43

Суд в Киеве отправил под домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАСС08:35

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

РИА Новости07:50

Киевский суд отправил под домашний арест подозреваемую по делу об убийстве Шеремета

Интерфакс08:20

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле об убийстве Шеремета Дугарь

Известия08:18

На Украине суд отправил под домашний арест одну из предполагаемых убийц Шеремета

Life.ru07:55

Одну из подозреваемых в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Коммерсантъ08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Политика

Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа

Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Вести.Ru 16:37
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия 18:59
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Игры

Анонсирована консоль следующего поколения Xbox Series X

Microsoft анонсировала консоль следующего поколения Xbox Series X на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru 02:28
Гаджеты

MSI выпустил видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT

Ранее сообщалось, что Radeon RX 5500 XT получат еще модификацию с 1536 потоковыми процессорами, но эта информация не подтвердилась.
Astera вчера в 11:27
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Кино

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в «Крестном отце 2» и «Леоне»

Интерфакс 17:36
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 03:40
Авто

Производство кроссовера Skoda Karoq началось в России

Компания Skoda приступила к серийному выпуску в России нового небольшого паркетника Skoda Karoq.
Новые автомобили 05:43
Футбол

Терри в «Челси» заставлял Смертина поедать свои козявки

Бывший игрок сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, как у него проходило взаимодействие с капитаном «аристократов» Джоном Терри.
NewInform 14:11
Общество

На следующей неделе в Москву придет оттепель

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +5 градусов, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия 20:37
Общество

Рязанский суд оштрафовал и выдворил из РФ 5 американских лекторов

Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Рязани признал пятерых граждан США виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Интерфакс - Россия вчера в 03:56
Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
РБК 08:57
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя

Роспотребнадзор напомнил, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка, а покупать алкоголь следует в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию, размещенную в доступном для ознакомления месте.
Известия 20:52
Происшествия

Останки похищенных полицейских найдены в Мексике

Власти Мексики обнаружили в штате Гуанахуато мешки с фрагментами тел четырех полицейских.
Российская газета 22:23
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО 04:33
Общество

ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским

Московский Комсомолец 11 декабря в 15:39
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело 18:31
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 05:15
Шоу-бизнес

Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез вопросами про Украину

Регина Тодоренко призналась, что тема конфликта двух стран морально очень тяжела для нее, а после вопроса Собчак о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе, случившемся в 2014 году, и вовсе не смогла сдержать слез.
Gazeta.SPb 11 декабря в 14:54
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Век 06:50
Биатлон

Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
РИА Новости 07:13
Происшествия

В Кузбассе осудили двух рабовладельцев

Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:48
Общество

В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
RT на русском 22:03
Общество

Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Газета.Ru 21:25
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное