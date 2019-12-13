Происшествия
Новостной фронтСуд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест
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На Украине суд отправил под домашний арест одну из предполагаемых убийц Шеремета
Life.ruвчера в 07:55
Киевский суд отправил под домашний арест подозреваемую по делу об убийстве Шеремета
Интерфаксвчера в 08:20
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле об убийстве Шеремета Дугарь
Известиявчера в 08:18
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Общество
В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Результаты ученых достаточно шокирующие – продолжительность жизни человека в природных, аборигенных условиях составляет 38 лет.
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Политика
Медведев обсудил с премьером Белоруссии интеграцию и торговлю
Отмечается, что премьеры обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Происшествия
Под Пензой в ДТП пострадали пятеро детей
Биатлон
Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
КПРФ и «Левый фронт» проводят в Москве митинг в поддержку Грудинина и Левченко
КПРФ совместно с движением «Левый фронт» проводят в Москве санкционированный митинг «против информационного террора».
Политика
Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»
О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Футбол
Ливерпуль — Уотфорд 1:0 (1-й тайм)
«Ливерпуль» идет на 1-м месте в АПЛ, «Уотфорд» замыкает таблицу, тем более игра домашняя для команды Клоппа.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Политика
Журналистку НТВ не пустили на Украину
Журналистку НТВ Александру Тонких не впустили на Украину из-за того, что она посещала Крым.
Музыка
Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Общество
В России депутат подарил чиновнику баночку вазелина на открытии школы
Депутат Госдумы Вадим Булавинов торжественно подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на церемонии открытия местной школы, которую построили с опозданием.
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Общество
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов для взыскания долгов
Минюст РФ предложил узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.
Происшествия
Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.
Общество
Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний
Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
Кино
Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли
По их данным, Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.
Экономика
Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка
Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.
Авто
Geely привезет в Россию новые кроссовер и кросс-купе
Речь идет о компактном кроссовере Coolray, на который уже получено ОТТС от Росстандарта, и кросс-купе FY11 (эта модель находится в стадии прохождения сертификации).
Киберспорт
Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall
Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.