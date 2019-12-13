Суд отправил подозреваемую в убийстве Шеремета под домашний арест

Политика МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Общество В России депутат подарил чиновнику баночку вазелина на открытии школы Депутат Госдумы Вадим Булавинов торжественно подарил баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области Алексею Левковичу на церемонии открытия местной школы, которую построили с опозданием.

Происшествия Аваков заявил о пропаже видео при расследовании убийства Шеремета Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета исчезли видеозаписи с четырех камер наблюдения.

Общество Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Кино Сериал «Властелин колец» лишился исполнителя главной роли По их данным, Поултер никогда не был в официальном списке актеров сериала. В данный момент компания не комментирует данную информацию.

Экономика Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.