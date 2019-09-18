Затем называет причину для возврата дела в прокуратуру — несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствие с которым он должен знать, в чем обвиняется.

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Политика Иран пообещал Вашингтону ответить на любые действия против страны Иран в переданном США через Швейцарию послании отверг свою причастность к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заявил, что даст ответ на любые действия против страны.

Экономика Бурятские предприятия могут перейти на четырехдневную рабочую неделю Девять предприятий в Республике Бурятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут принять участие в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели.

Политика Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.

Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Происшествия Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.

Фигурное катание Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Киберспорт Valve рассказала, как будет бороться со смурфами в Dota 2 Valve объявила, что борьба со смурфами в Dota 2 — одна из приоритетных задач для компании.

Политика Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год.

Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Новая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных «Восточному», составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей, сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Общество С какого возраста положены льготы для предпенсионеров Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Политика В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.

Происшествия Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.

Финансы Официальный курс евро вырос на 64 копейки Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.

Здоровье За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн. Для этого необходимо подать заявку на сайте мэра.

Общество Более 70% граждан РФ выступают за ограничение потока мигрантов Если в 2017 году за ограничение потока мигрантов выступали 58% граждан, то в 2019 году их число выросло до 72%.