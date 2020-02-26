с чего всё началось

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.

Политика Пройдет ли в Грузии встреча глав МИД СЕ, определят в Страсбурге Пройдет ли в мае в Грузии заседание Комитета министров иностранных дел Совета Европы, станет известно 26 февраля, после встречи заместителей глав МИД СЕ, которая пройдет в Страсбурге.

Футбол Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.

Происшествия Мужчина пытался поджечь себя у офиса президента Украины Неизвестный пытался поджечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга против медицинской реформы.

Авто McLaren привез на вторую серию тестов новое днище Перед началом второй серии предсезонных тестов команда McLaren установила на свой новый автомобиль MCL35 новую версию днища.

Экономика В России подделали монету номиналом один рубль В результате проверки за 2019 год Центробанк обнаружил в России поддельную монету номиналом один рубль.

Общество Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.

Политика Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Общество Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.