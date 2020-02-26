Происшествия
RT на русскомСуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова Коновалова
Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник полиции по ЗАО Москвы Денис Коновалов рассказал, как при задержании подбросил наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, его показания публикует Baza.Лениздат.Рувчера в 12:36
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Фигуранта дела Голунова, давшего показания на начальника, отпустили под домашний арест
Московский Комсомолец08:31
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