с чего всё началось

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему оперативнику УВД по ЗАО Москвы Денису Коновалову, обвиняемому в превышении полномочий в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Коновалова отправили под домашний арест до 29 марта.

Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова

Политика Косово пытаются включить в ООН – Вучич Запад пытается сделать Косово членом ООН, заявил 26 февраля сербский президент Александар Вучич в эфире канала О2.

Гаджеты Состоялся релиз Linux-дистрибутива Manjaro 19.0 Разработчики представили новый стабильный релиз операционной системы Manjaro Linux 19 под названием Kyria.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Кино Дилер Honda заплатит 900 долларов за просмотр всех «Форсажей» за раз Дилер Honda из Нью-Йорка решил провести необычный конкурс: он предложил посмотреть подряд все девять частей «Форсажа», включая спин-офф «Хоббс и Шоу», и заплатить за это 900 долларов (почти 60 тысяч рублей по текущему курсу).

Наука Как генетический контроль уровней углеводов человека реагирует на вирусы? Ученые из лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» и лаборатории теоретической и прикладной функциональной геномики Новосибирского госуниверситета совместно с зарубежными коллегами провели исследование генетического контроля уровней углеводов — гликанов, присоединенных к иммуноглобулину G человека.

Политика Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

Происшествия Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.

Шоу-бизнес Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.