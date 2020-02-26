Происшествия

РБКРБКСуд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова

Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему оперативнику УВД по ЗАО Москвы Денису Коновалову, обвиняемому в превышении полномочий в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Коновалова отправили под домашний арест до 29 марта.
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с чего всё началось
Бывший сотрудник полиции по ЗАО Москвы Денис Коновалов рассказал, как при задержании подбросил наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, его показания публикует Baza
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