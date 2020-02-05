Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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с чего всё началось

Суд в Москве отказал в проведении медэкспертизы девочке, которую не забирают из клиники

Пресненский суд Москвы отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после ее рождения не забирают из клиники.
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Жившую с рождения в медцентре девочку передали органам опеки

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