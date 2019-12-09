с чего всё началось

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

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