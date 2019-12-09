Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
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с чего всё началось
В декабре издание "Медуза" опубликовало материал
 о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.
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