Происшествия
ТАСССуд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.
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Армия и оружие
ВСУ нарушили перемирие на Донбассе
В ночь на среду украинские военные нарушили перемирие на Донбассе, впервые с 00:01 27 июля обстреляв территорию ДНР.
Rusvesna.su 04:07
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Газета.Ru 04:14
Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия вчера в 17:42
Общество
В России средние траты на набор первоклассника возросли на 55%
Траты выросли на 55% по сравнению с июлем 2019 года, средний чек на набор первоклассника вырос до 712 рублей.
REGNUM 01:40
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Препарат разрабатывает компания Moderna. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Piter.tv 01:07
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
RT на русском 03:08
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor вчера в 11:13
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
Авто
Volkswagen в США выплатил $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»
Берлин, 29 июля 2020, 09:33 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen в США выплатил своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машинах автопроизводителя.
REGNUM 02:33
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%
Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Экономика
Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
Шоу-бизнес
Пострадавшая от супруга-тирана Маргарита Грачева вновь собралась замуж
Ставшая жертвой домашнего насилия Маргарита Грачева не побоялась начать новые отношения и теперь вовсю готовится к свадьбе.
ТВ Центр 03:37
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.
Vprognoze.ru 03:16
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина проведет учения в "довольно неожиданных местах" в ответ на маневры РФ.
Piter.tv 04:09
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Энергетика
«Норникель» и «Роснефть» будут сотрудничать в области топливообеспечения
"Норникель" и "Роснефть" достигли договоренности о партнерстве в области топливообеспечения.
ТАСС 02:36
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости вчера в 05:39
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
В Севастополе от COVD-19 скончались двое пенсионеров
В городе-герое коронавирус вызвал осложнения у двоих престарелых мужчин в возрасте 83 и 85 лет.
КП - Севастополь 04:42