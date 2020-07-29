Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Армия и оружие ВСУ нарушили перемирие на Донбассе В ночь на среду украинские военные нарушили перемирие на Донбассе, впервые с 00:01 27 июля обстреляв территорию ДНР.

Происшествия На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе. 782

Авто Volkswagen в США выплатил $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту» Берлин, 29 июля 2020, 09:33 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen в США выплатил своим клиентам $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машинах автопроизводителя. 7

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Экономика Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2% Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Путешествия Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. 43

Футбол «Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ Российская Премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон чемпионата России. Так, первый тур пройдет в период с 8 по 11 августа.

Общество Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел. 418

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 621

Здоровье В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса «В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана. 18