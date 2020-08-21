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РБК
РБК

Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов

Пресненский суд Москвы перенес на 24 августа слушания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова после того, как он отказался от своих адвокатов. Решение о переносе огласила судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.В источнике
Михаил Ефремовактёр
Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются.
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В Кремле заявили о готовности содействовать урегулированию в Беларуси

На вопрос журналистов, готова ли Россия стать посредником в диалоге между белорусскими властями и оппозицией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все, чтобы помочь урегулировать ситуацию в Беларуси".
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Взгляд.рувчера в 02:59
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